ジモティーがカイ気配を切り上げている。前週末１５日の取引終了後、カルチュア・コンビニエンス・クラブ（ＣＣＣ、大阪府枚方市）が非公開化を目的として、ジモティーに対してＴＯＢ（株式公開買い付け）を実施すると発表した。買付価格は１株１４２０円で、ジモティーの株価はこれにサヤ寄せをする動きとなっている。買付予定数の下限は６５６万株で、上限は設定しない。買付期間は１８日から６月２９日まで