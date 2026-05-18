楽天は17日、宿泊助成キャンペーン「仙台プロスポ割」がスタートしたことを発表した。このキャンペーンでは、2026年5月15日（金）〜2027年2月28日（日）の期間中、楽天モバイル 最強パーク宮城で開催する楽天イーグルスの一軍公式戦を観戦し、仙台市内の対象宿泊施設に泊まると、1人1泊あたり最大3,000円がキャッシュバックされる。試合当日の宿泊はもちろん、前日の宿泊も対象となる。▼ 「仙台プロスポ割」 概要キャンペーン