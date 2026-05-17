元ヤクルト監督の古田敦也氏（60）が17日放送のテレビ朝日の新番組「浜田雅功とアスリート幸福論」（後1・55）にゲスト出演。立命大4年時のドラフト会議で指名を“約束”した球団名をぶっちゃける場面があった。立命大では日米大学野球の日本代表に選出されてプロから注目され、4年時にはドラフト候補に。ドラフト会議前日には「ある球団」から電話が掛かってきたという。「うちのオカンが取ったんですけど“お宅の敦也くんを