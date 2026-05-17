◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ＤｅＮＡ（１７日・東京ドーム）巨人の平山功太内野手が「１番・右翼」で先発出場し、第１打席で出場５試合連続ヒットをマークした。好調の若武者がいきなり快音を響かせた。０―０の初回先頭でカウント１―２から外角１４８キロ直球を鮮やかに右前へはじき返した。３番・泉口の左前打で二塁へ進み、２死一、二塁となって岸田の左前打で快足を飛ばしてホームイン。バットと足でチームの先制点を呼