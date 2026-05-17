【モデルプレス＝2026/05/17】元TOKIO長瀬智也が10日、モデルの滝沢眞規子のYouTubeチャンネルに出演。結婚の可能性について言及する一幕があった。【写真】長瀬智也、人気モデルと共演で結婚について言及◆長瀬智也、滝沢眞規子とは20年来の付き合いこの日の動画で長瀬は、今回の出演について「滝沢さんと元々付き合いがあって」と滝沢の夫でファッションデザイナーの滝沢伸介氏と交流がきっかけと説明。長瀬と滝沢は同い年で、約