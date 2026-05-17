長瀬智也、結婚願望語る「まだ望みたい」交際相手の有無についても赤裸々告白
【モデルプレス＝2026/05/17】元TOKIO長瀬智也が10日、モデルの滝沢眞規子のYouTubeチャンネルに出演。結婚の可能性について言及する一幕があった。
【写真】長瀬智也、人気モデルと共演で結婚について言及
この日の動画で長瀬は、今回の出演について「滝沢さんと元々付き合いがあって」と滝沢の夫でファッションデザイナーの滝沢伸介氏と交流がきっかけと説明。長瀬と滝沢は同い年で、約20年来の付き合いであると明かされた。
様々な話を繰り広げる中で「最近どうよ長瀬くん」と恋愛について聞かれた長瀬は「色々と心配して頂いて…いつまでも独り身でいるもんでね」とコメント。これを受け、滝沢から「独身でずっといらっしゃるんですか？」と質問が及ぶと「俺がどうすんですか？自分で聞きたいけど」と苦笑い。続けて「願望はあるんですか？」と深掘りされると「大切な人もいないのに願望があったら、ちょっとこの年で気持ち悪くないですか？」と自虐し、笑いを誘った。
滝沢から「現在いないんですか？」と聞かれると長瀬は「現在いないですよ」と明言。また滝沢夫妻について「僕の中でベストカップル」であると伝えた上で「こういう夫婦を見ていると結婚することに対してまだ望みたいなって思う」と話し「目の前にある微笑ましい家族像があると『あ、やっぱいいなぁ』って」と実感を込めて語っていた。（modelpress編集部）
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◆長瀬智也、滝沢眞規子とは20年来の付き合い
この日の動画で長瀬は、今回の出演について「滝沢さんと元々付き合いがあって」と滝沢の夫でファッションデザイナーの滝沢伸介氏と交流がきっかけと説明。長瀬と滝沢は同い年で、約20年来の付き合いであると明かされた。
◆長瀬智也、交際相手の有無を明かす
滝沢から「現在いないんですか？」と聞かれると長瀬は「現在いないですよ」と明言。また滝沢夫妻について「僕の中でベストカップル」であると伝えた上で「こういう夫婦を見ていると結婚することに対してまだ望みたいなって思う」と話し「目の前にある微笑ましい家族像があると『あ、やっぱいいなぁ』って」と実感を込めて語っていた。（modelpress編集部）
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