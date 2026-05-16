2026年3月5日、ホンダは米国で生産しているモデルの日本導入を決定し、2026年後半より順次発売すると発表しました。 今回の発表には、プレミアムな雰囲気と高い走行性能を両立した「インテグラ」が含まれています。 かつて日本で高い人気をほこり、モータースポーツでも活躍した名車の復活に対し、SNS上ではどのような反響が寄せられているのでしょうか。 「待ってました！」国内販売復活に対する熱狂的な