◆バレーボール大同生命ＳＶリーグ男子チャンピオンシップ決勝第２戦サントリー２―３（２５―１３、２３―２５、２２―２５、２５―２０、９ー１５）大阪ブルテオン（１６日、横浜アリーナ）２戦先勝方式で争うチャンピオンシップ（ＣＳ）決勝で、日本代表の西田有志を擁するレギュラーシーズン（ＲＳ）２位の大阪Ｂが１位で連覇を狙うサントリーをフルセットの激闘の末、３―２で破った。これで１勝１敗となり、頂上決