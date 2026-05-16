―決算プレー終了後の静寂で本領発揮、選りすぐりの成長株に株高発進のベルが鳴る― 週末15日の東京株式市場では日経平均株価が一時1700円を超える下げとなり、6万1000円を割り込む場面があった。今週は13日に終値で6万3000円台に乗せ史上最高値を更新したが、目先は高値警戒感からの売り圧力が顕在化した格好だ。 もっとも、これはここまで大相場の牽引役となっていたAI・半導体関連の主力銘柄がいった