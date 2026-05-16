「バスケットボール女子・国際試合、日本９８−７３ラトビア」（１６日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

世界ランキング１０位の日本が、同３５位のラトビアと対戦し、９８−７３で勝利した。１７日も同じカードで第２戦を行う。

高田真希、渡嘉敷来夢、田中こころ、林咲希、舘山萌菜でスタート。開始１７秒で高田がミドルシュートを決めると、すぐに田中も３点シュートを沈めた。第２クオーター（Ｑ）では、さらにギアを上げて猛攻。守備と積極的なリバウンドから好機を何度も作り出し、星杏璃の３本の長距離砲を含め、舘山、渡嘉敷らも得点した。チームで３０得点を記録し、相手の得点は１２に封じ、５０−３２と一気にリードを広げた。

第３Ｑのスコアはラトビアに上回れたが、最終Ｑは朝比奈あずさ、星の得点で競り勝ち、最後は２５点差で勝負を決めた。米プロＷＮＢＡのバルキリーズからドラフト指名を受けるなど世界から注目されている田中は、１３得点、５アシストと躍動。Ｗリーグと代表活動に専念するため日本残留を決断した中、存在感を示し、「パスファーストにならずに自分が得点源として、リングにアタックしたり３点シュートを打つことができてよかった。明日はもっとアグレッシブにプレーしたい」とうなずいた。

コーリー・ゲインズ監督は「新しいメンバーも入ってきた。若い選手をこの舞台で経験させることが大事。一生懸命にプレーしてくれて誇りに思う」と振り返りつつ、第２戦の１７日に向けては「２試合同じ相手はタフになる。（課題を）しっかり改善していきたい」と見据えた。