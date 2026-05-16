俳優の小出恵介が5月15日までにInstagramを更新。頬回りなどが“ほっそり”した金髪姿のショットを披露し、ファンから称賛の声があがっている。小出は、森カンナが主演する放送中のドラマ『多すぎる恋と殺人』（日本テレビ系）の第3話（4月20日放送）にゲスト出演し、地上波ドラマに9年ぶりの出演を果たしたことが話題になったばかり。小出は投稿で《#島暮らし #deysinsouthwest》とのみつづり、飲み物を前にする金髪ショッ