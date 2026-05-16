歌手の和田アキ子（76）が16日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。夫・飯塚浩司さんとのなれ初めを明かす場面があった。この日「チャンスを逃しました」というテーマでもメッセージを募集。リスナーから「昔、好きな人から“今度ごはん行こうよ”と言われたことがあります。しかし当時の私は、好きだからこそ緊張しすぎてしまい、“じゃあ、み