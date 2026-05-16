歌手の和田アキ子（76）が16日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。夫・飯塚浩司さんとのなれ初めを明かす場面があった。

この日「チャンスを逃しました」というテーマでもメッセージを募集。リスナーから「昔、好きな人から“今度ごはん行こうよ”と言われたことがあります。しかし当時の私は、好きだからこそ緊張しすぎてしまい、“じゃあ、みんなで行く？”と返してしまったんです。結果、違う人と結婚しましたが、あの日の自分の言葉をたまに思い出します」というメッセージが寄せられた。

これに、和田は「それはもう思い出さないほうがいいね」とアドバイス。「昔はモテてた自分がいた、とか。あの人と結婚していれば、っていうのは誰でもあることじゃない？それは男も女もあると思うよ。それでそういうこと思える今が幸せなんだ、っていうことなんじゃない？」と話した。

続けて「毎日喧嘩してるけどな、うちは。例外です」と笑った。

アシスタントの垣花正アナウンサーが「最初のスタートはどちらから声をかけられたんですか？」と質問。和田は「私」とキッパリ。

「“ごはん行く？”って感じだったんですか？」と聞かれ、「そうそうそう」と和田。「割とお金も何もない人やったから。カメラだけが好きで。まあでも、ご縁ですからね。人生は長いし。うちらには短いかもわからんけど、いろんな楽しみ方あっていいと思うよ」と話した。

和田は1981年6月に飯塚さんと結婚。飯塚さんは当時、テレビカメラマンをしており、和田が主演したドラマのスタッフとしてカメラを担当していた。