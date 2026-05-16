マイアミのガソリンスタンドで車に給油する人＝4月6日/Joe Raedle/Getty Images（CNN）米国の複数の州で、ガソリンスタンドの貯蔵タンク内の燃料残量を監視するシステムが侵入を受け、当局者がイランの関与を疑っていることが分かった。この件について説明を受けた複数の情報筋が明らかにした。情報筋によると、関与したハッカーらは、パスワードで保護されずにインターネット接続されていた自動タンクゲージ（ATG）システムを悪用