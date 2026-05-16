【モデルプレス＝2026/05/16】YouTuber・夜のひと笑いのいちえの恋人・りょうが5月14日、自身のInstagramを更新。YouTuber・夜のひと笑いのこう、こうの恋人のピンちゃん、いちえとの旅行中ショットを公開した。【写真】登録者数180万人超26歳YouTuber「お似合いカップルで可愛すぎる」イケメン恋人との旅行中お揃い浴衣ショット◆いちえ、恋人・りょうと旅館で浴衣2ショットりょうは「淡路島旅行 美女2人＋横綱とお泊まり旅行行っ