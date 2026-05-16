◇セ・リーグ巨人・竹丸―DeNA・石田裕（東京ドーム）中日・高橋宏―ヤクルト・松本健（バンテリンドームナゴヤ）阪神・才木―広島・岡本（甲子園）◇パ・リーグ日本ハム・北山―西武・ワイナンス（エスコンフィールド北海道）楽天・藤井―ソフトバンク・前田悠（楽天モバイル最強パーク宮城）ロッテ・広池―オリックス・曽谷（ZOZOマリンスタジアム）