8年目のシーズンをトップで終え、最後に掴んだ順位は栄えある3位だ。「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」ファイナルシリーズ、5月15日の第2試合はTEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）がトップを獲得。第1試合で勝利した黒沢咲（連盟）とつないで同日2連勝を達成。チームは2022-23シーズン以来となるチーム最高順位の3位で今期を終えた。【映像】瀬戸熊直樹、今期最終戦で有終のトップ第1試合は黒沢がEX風林火山・二階堂亜樹（連盟）から跳満