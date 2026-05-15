5月15日、女優の仲間由紀恵が、NHK連続テレビ小説『風、薫る』に出演した。登場後から、ヒロイン女優との “そっくり” ぶりが注目を集めている。同作は、明治時代を舞台に実在したトレインドナース（訓練された看護師）・りん（見上愛）と直美（上坂樹里）が、衝突しながらも、激動の時代に看護の道を切り拓く物語。現在は、看護婦見習いとして病院の実習を受ける様子が描かれている。「仲間さんは、上流階級の公爵家の夫人・