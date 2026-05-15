5月15日、女優の仲間由紀恵が、NHK連続テレビ小説『風、薫る』に出演した。登場後から、ヒロイン女優との “そっくり” ぶりが注目を集めている。

同作は、明治時代を舞台に実在したトレインドナース（訓練された看護師）・りん（見上愛）と直美（上坂樹里）が、衝突しながらも、激動の時代に看護の道を切り拓く物語。現在は、看護婦見習いとして病院の実習を受ける様子が描かれている。

「仲間さんは、上流階級の公爵家の夫人・和泉千佳子役で出演し、乳がんの疑いでヒロインが働く病院に入院します。ただ、ある事情から心を閉ざしており、気難しい性格で看護婦たちに当たり散らしていました」（スポーツ紙記者）

最後に流れた次週予告では、千佳子を中心に物語が展開していく様子が映り、今後のかかわりが注視される。一方で、Xでは

《上坂樹里を何度も仲間由紀恵と見間違えてたら、ホンマもんの仲間由紀恵が出てきた》

《上坂樹里、見れば見るほど、仲間由紀恵》

など、仲間とヒロイン上坂の “そっくり” ぶりを指摘する声が聞かれているのだ。

「仲間さんも上坂さんも、はっきりした目鼻立ちと太い眉の整った顔立ちで、黒髪がよく似合い、透明感のある雰囲気もあって、以前から一部で2人が似ていることは話題になっていました。

今回、同じ作品に出演したことで、よりそうした印象を与えたようです。とくに、現在の上坂さんから、2000年代の仲間さんの主演ドラマ『TRICK』シリーズ（テレビ朝日系）を想起した人が多かったようです」（芸能記者）

これまで多くのドラマに出演してきた仲間だが、朝ドラは1998年の『天うらら』、2014年の『花子とアン』、2022年の『ちむどんどん』に続いて、4度めの出演となる。

「上坂さん演じる直美は、生後間もなく親に捨てられ、牧師に育てられた設定です。ただ、仲間さんと顔立ちが似ているため、SNSでは “親子” という設定ではないかと疑う声もあがっています。これまで仲間さんと上坂さんは目立った共演はありませんでしたが、もし今作で親子役で並ぶことになれば、“奇跡” として話題になりそうです」（同前）

仲間の登場によって、物語にどんな “風” が吹き込むのか。