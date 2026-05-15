菅原道真公は、九州に左遷される途中に防府に立ち寄った際、人々に厚くもてなされ、その感謝の気持ちとして家宝である純金のアユ12匹を周防国分寺に託したとされています。金鮎祭は、アユを奉納して道真公をしのびその年の漁の安全や豊漁を祈願します。きょう奉納された12匹のアユは、特別な許可を得て、アユ漁の解禁前のきのう、佐波川で釣り上げたものです。佐波川漁協によりますと3月下旬には10センチ程度だったアユがきのうの