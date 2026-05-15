県内の銀行が2026年3月期の決算を発表し、第四北越フィナンシャルグループは5期連続の増益となりました。 第四北越フィナンシャルグループの2026年3月期決算は、最終的なもうけを示す純利益が前年の同じ時期に比べ127億円増えて421億円となり、5期連続の増益となりました。純利益の増加率は43.4%と過去最大でした。 日本銀行が2025年、2度にわたって利上げしたことを背景に貸出金の利回りが改善したことが大