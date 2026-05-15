県内の銀行が2026年3月期の決算を発表し、第四北越フィナンシャルグループは5期連続の増益となりました。



第四北越フィナンシャルグループの2026年3月期決算は、最終的なもうけを示す純利益が前年の同じ時期に比べ127億円増えて421億円となり、5期連続の増益となりました。純利益の増加率は43.4%と過去最大でした。



日本銀行が2025年、2度にわたって利上げしたことを背景に貸出金の利回りが改善したことが大きな要因です。



■第四北越フィナンシャルグループ 殖栗道郎社長

「利回り要因でプラス123億円ということですから、ここが一番大きい。トータルで総括すれば、しっかりと手ごたえを感じている。」



大光銀行も決算を発表し、純利益は前年に比べ2億8800万円増加し、27億4900万円となりました。貸し出しは中小企業向け・個人向けともに増加したとしています。