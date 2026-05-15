この時期に注意が必要なつつが虫病についてお伝えします。県内では例年5月と6月に最も患者が多くなるつつが虫病。過去45年間の患者の届け出数は、この2か月が突出しています。治療が遅れた場合死に至ることもあるつつが虫病。どのような感染症で、予防するには何に気を付ければいいのか。診療経験が豊富な医師に聞きました。つつが虫病の感染源はダニの一種のツツガムシです。サイズは極めて小さく、つまようじの先端を下回る0.2ミ