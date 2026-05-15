『KIRYU FESTIVAL 2026 MUSIC & CULTURE』 桐生フェスティバル実行委員会は、2026年6月6日・6月7日の2日間、群馬県桐生市で初開催する、”Music & Craft Culture Festival”をコンセプトに掲げる野外音楽フェス『KIRYU FESTIVAL 2026 MUSIC & CULTURE』のアーティスト情報第３弾として、七尾旅人、birdをはじめとする計７組の追加出演を発表した。6月6日追加出演アーティストイベント初日となる6月6日