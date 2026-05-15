紀平が大人っぽく変身した姿を公開した(C)Getty Imagesフィギュアスケート女子の紀平梨花が自身のインスタグラムを更新し、最新のショットを2枚公開した。紀平は昨年9月末にアイスダンスに挑戦することを発表。西山真瑚とカップルを結成した。昨年末の全日本選手権アイスダンスでは4位となった。【写真】「とても綺麗」紀平梨花、黒カーディガン×デニム姿をチェックそんな紀平はツヤツヤのロングヘアで、黒のカーディガンと