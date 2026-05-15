序ノロから関取復帰は幕内経験者として史上初の快挙!誰もがこの日を待ち望んでいた。元幕内・炎鵬（友哉、31）が″表舞台″から姿を消して、約３年。5月10日、大相撲夏場所初日の十両土俵入りでは、地元・石川県金沢市の後援者から贈られた人気スナック菓子『ビーバー』の化粧まわしをつけた炎鵬が、元気な姿を見せた。「炎鵬〜、おかえりなさい！」両国国技館（東京・墨田区）内の桟敷に、ファンの横断幕が翻る。167?、100?に満た