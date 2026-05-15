ソフトバンクが先発ローテーションを再編し、大津が19日のオリックス戦で先発する見込みとなった。ここまで4勝0敗、防御率1.52と好調。前回登板から中9日の間隔を空け、首位とのカード初戦に向かう。また、2軍再調整中のスチュワートは16日の楽天戦で1軍復帰の予定。13日の西武戦で4回2失点もプロ初黒星を喫した藤原は登録抹消せず1軍の遠征にも同行し、次回の出番に備える。倉野投手コーチは次も先発とは明言せず「藤原の