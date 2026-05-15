◎DeNA・相川監督は、前夜にプロ初勝利を挙げた島田がセ・リーグ新人で初めてイニング3者連続3球三振を達成したことに「凄いですよね。あの…あれ…名前なんて言うんだっけ？」。なかなか珍しい記録なので「イマキュレートイニング」は覚えづらいですよね。