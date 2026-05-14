きょう午後、立山町の称名滝遊歩道で80代の男性と60代の女性の2人がクマに襲われけがをしました。2人とも意識はあるということです。県内でのクマによる人への被害は、ことし2件目です。吉本記者「称名滝につながるこの先の遊歩道で、男性がクマに襲われたことを受け、称名道路入り口にあたるゲートが封鎖されました」クマによる人への被害を受けて立山町は、称名滝へつながる桂台ゲートをきょう午後2時45分ごろから閉