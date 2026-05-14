（台北中央社）文化部（文化省）が所管する行政法人、台湾クリエイティブ・コンテンツ・エイジェンシー（文化内容策進院、TAICCA）は13日、新任の董事（役員）に俳優のリン・チーリン（林志玲）さんとチェン・シャンチー（陳湘〓）さん、プロデューサーの劉思銘さんが就任すると発表した。TAICCAの董事長（会長）で文化部政務次長の王時思氏は、団体の専門性向上に期待を寄せた。TAICCAは台湾の文化コンテンツの産業化や国際化を目