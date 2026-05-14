横浜DeNAベイスターズから福岡ソフトバンク・ホークスに交換トレードで加入した山本祐大（27）が5月13日、入団即スタメン出場となり、ネット上で話題になっている。 【画像】WBC決勝、現地を盛り上げた“謎の全身ベネズエラ日本人”の正体は…渡航費50万円を投じた執念と切り替えに称賛「日本人の株が上がった」 DeNAの正捕手を務めていた山本は5月12日に両球団からトレードが発表されると、翌1