横浜DeNAベイスターズから福岡ソフトバンク・ホークスに交換トレードで加入した山本祐大（27）が5月13日、入団即スタメン出場となり、ネット上で話題になっている。

【画像】WBC決勝、現地を盛り上げた“謎の全身ベネズエラ日本人”の正体は… 渡航費50万円を投じた執念と切り替えに称賛「日本人の株が上がった」

DeNAの正捕手を務めていた山本は5月12日に両球団からトレードが発表されると、翌13日にソフトバンク入団会見を行った。球団は、会見当日の埼玉西武ライオンズ戦で山本を「6番・キャッチャー」としてスタメン起用すると発表。「もう山本くんスタメンで見れるの！？」「早速じゃん！」などファンを驚かせた。山本はこの日ノーヒットに終わったが、プロ初先発の藤原大翔（20）ら６投手をリードした。



【画像】藤原と山本祐 ソフトバンク―西武１１



新加入した山本のスタメン出場を受け、ネット上では「新しい風が吹きますように」「祐大がんばれー！！」「どんな活躍してくれるか楽しみです」「活躍を祈る！」「山本祐大即スタメンおめでとう！」「いきなりスタメン！！すごい！！」「私は楽しみですが…」など多くのコメントが寄せられた。