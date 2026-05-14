MLB Japanが5月10日、公式Instagramを更新。日本人メジャーリーガーの村上宗隆（26）、今永昇太（32）、松井裕樹（30）の3選手がそれぞれの言葉で母への感謝のメッセージを伝える動画を公開し、ファンの間で感動が広がっている。 【画像】大谷翔平の妻・真美子さん、ドジャース夫人会で輝く笑顔ファンも注目「ほんまに子供産んだんすか？」「なんなら1番美しい」 投稿されたのは、「母の