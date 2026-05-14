MLB Japanが5月10日、公式Instagramを更新。日本人メジャーリーガーの村上宗隆（26）、今永昇太（32）、松井裕樹（30）の3選手がそれぞれの言葉で母への感謝のメッセージを伝える動画を公開し、ファンの間で感動が広がっている。

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投稿されたのは、「母の日のひとことインタビュー！」という企画。黒ウエア姿の村上は「ここまで大きく育ててくれて、本当に毎日感謝しかありません」と頭を下げつつ、最後には、はにかんだ笑顔で「大好きです！」とカメラ目線で大きな愛を伝えた。今永や松井も、思い思いの言葉で母へ感謝の言葉を語り、穏やかな息子の顔をのぞかせている。

【画像】「大好きです！」と母への感謝を伝える村上宗隆（画像はMLB Japan公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「御三方とも、お母様に感謝出来る事が素敵です」「大好きですって伝える宗が素敵」「孝行息子」「自分がムネくんのお母さんになった気持ちで聞いちゃいました」「泣いちゃう泣いちゃう」「村上君のお母さんに私達ファンも感謝したいです こんなに素晴らしい宗君を育ててくれてありがとうございます！」といったコメントが寄せられている。