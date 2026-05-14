【モデルプレス＝2026/05/14】Instagramは5月13日（米国時間）、新機能「Instants（インスタント）」をローンチすることを発表した。【写真】Instagram、誹謗中傷から守る新機能「抑制」導入◆Instagram、新機能発表ありのままの瞬間を友達と気軽にシェアする方法「Instants」。日常の一コマを友達と気軽に共有する方法としてデザインされており、写真は友達が閲覧すると消える仕組みだ。Instagram上の新しい機能としての提供に加