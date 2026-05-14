「BreakingDown」に多数出場した経験を持つ“闘う料理人”こめおが13日に公式X（旧ツイッター）を更新。カニラーメン店「かにを」を巡る問題について声明を出した。こめおは食品偽装疑惑について「中国産使ってます」と説明。インドネシア産やタイ産も使用しており、国産のソフトシェルクラブは供給量の面で難しいとした。能登産や加能ガニは使っておらず、北海道のオオズワイガニは出汁（だし）に使用。誤情報によるグーグル