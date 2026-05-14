山形市郊外にある地域密着スーパーの日常を追いました。店では常連のおばあちゃんたちが井戸端会議を開き、交流スポットとなっています。山形市長町、JR山形駅から2駅目。無人駅の羽前千歳駅を降りて徒歩1分の場所にあるスーパー「エンドー」。店に入ると香ばしい匂い。看板商品の「げそ天」です。考案者は店の3代目・遠藤英則さん（46）。遠藤英則さん「冷凍庫にイカのげそが余ってたりとか、もち