秋田銀行は昨年度の決算が2期連続で増収増益となったと発表しました。経常利益は78億円余りで過去最高を更新しています。秋田銀行は14日、昨年度の決算を発表しました。一般企業の売り上げに当たる経常収益は554億1,600万円で、前の年度から90億円あまり増収となりました。資金運用収益が増加したことが主な理由です。最終的な利益＝純利益は前の年度から18億円あまり増加した78億3,800万円で、過去最高を更新しています。2期連続