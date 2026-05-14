マカン・エレクトリック純BEVとして誕生マカン・エレクトリックは2024年7月に発表され予約注文をスタートしたBEV。当初はスタンダードのマカン／マカン4／マカン4S／マカン・ターボの4グレード展開だった。昨年10月に5つ目の選択肢としてマカンGTSが追加されている。パフォーマンスの違いと広い価格レンジでマーケットニーズに応える戦略は万全。出力の幅は360psから639ps（ローンチコントロール時）、価格は1038万円から1541万