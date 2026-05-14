俳優の吉岡里帆が、21日発売の『美的』7月号（小学館）表紙に登場。通常版・付録違い版、2パターンの表紙を飾り、ブルーラメと日焼けチーク、ふたつの“夏顔”で魅了する。【別表紙】夏らしさ満開！ブルーメイクの吉岡里帆ブルーラメをアクセントにした通常版表紙で吉岡は、黒のミニドレスにブルーのネイルを塗って涼感を表現。特別版表紙では、白のレースワンピースをまとい、太陽を浴びてほてったような頬をWチーク&ハイ