【モデルプレス＝2026/05/14】YouTuberのかの／カノックスターが5月14日までに、自身のYouTubeチャンネルを更新。妻と離婚寸前の危機にあったことを明かし、その後の進展について語った。【写真】29歳登録者数200万人超YouTuber、離婚危機に涙の謝罪◆カノックスター、妻と娘の家出を告白カノックスターは9日、「奥さんと娘が家出しました。離婚寸前までいったやりとり隠さず公開します」と題した動画を投稿。ゴールデンウィーク中