13日の参議院決算委員会で日本維新の会の串田誠一議員が保護犬・保護猫の問題を取り上げた。【映像】耳の先をカットしたさくら猫 右耳なのでオス串田議員は、4月に開催された世界獣医師会大会の開会式で天皇陛下が「私たち家族はこれまで3頭の保護犬と4頭の保護猫をはじめ、様々な動物たちと生活を共にし、多くの喜びや癒しを享受してきました。その一つ一つの命は私たち家族にとって常にかけがえのない存在です」と挨拶された