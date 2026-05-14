任期満了に伴う新潟県知事選挙が告示されました。これまでに現職と新人、あわせて3人が立候補を届け出ています。 立候補したのは、届け出順にいずれも無所属で現職の花角英世さん、新人の土田竜吾さん、新人の安中聡さんの3人です。届け出を済ませた3人は、さっそく新潟市内で第一声をあげています。 ■無所属・現 花角英世候補 「安全で安心で暮らしやすい新潟のその上に、何と言っても経済の活力ですよ。この新潟が