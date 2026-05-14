タレントの王林（28）が13日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。地元での困ったウワサについて語った。

地方出身芸能人が集結し、地元の思い出や“田舎あるある”を語り合ったこの日。青森県弘前市出身の王林は「テレビに出るようになってから、青森に元カレがすごい増えたんですよ」と吐露した。

王林は「みんなが“俺、付き合ったことあるよ”みたいな感じで」と、地元で王林との交際を吹聴している男性が複数いることを明かした。

「ちょっと見栄張ってウソついたりもあんのかな」と想像するかまいたち・濱家隆一に、「そう！ほんとに全部そう。ほぼほんとに知らない人たちばっかり」と返した。

友人から頻繁に「そういえば、あそこの高校の○○君って元カレなんでしょ？」と言われるようになったといい、「ありもしないウワサまで広がるのは、ああなんか田舎だなあ…って」と苦笑いした。

「詳しいことも言うから…」と、“犯人たち”は具体的な表現で、さも本当に付き合っていたかのように話しているようだ。「アイツとセクシーな、グッチュグチュのキスしたんだろ？とかみんな言ってくるんですよ」と言って、共演陣を笑わせていた。