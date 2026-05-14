開催：2026.5.14 会場：ＰＮＣパーク 結果：[パイレーツ] 4 - 10 [ロッキーズ] MLBの試合が14日に行われ、ＰＮＣパークでパイレーツとロッキーズが対戦した。 パイレーツの先発投手はミッチ・ケラー、対するロッキーズの先発投手はホセ・キンタナで試合は開始した。 2回裏、9番 ヘンリー・デービス 3球目を打ってサードゴロ しかしピッチャー