京都の「TOHOシネマズ 二条」に、IMAXレーザーが6月12日から導入されることが決まった。【画像】TOHOシネマズ 二条、IMAXレーザーのオープニング作品…『Michael／マイケル』IMAXレーザーは、IMAXシアターのスクリーンで上映するために独自に開発され、革新的な4Kレーザー投影システムと12chサウンドシステムを採用し、かつてない臨場感が客席を包み、観る者を映画の中へと導く。映像を細部までシャープかつクリアに再現し、