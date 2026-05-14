【モデルプレス＝2026/05/14】THE RAMPAGEの公式Instagramが5月14日、更新された。3月31日に活動を再開することを発表した川村壱馬の近影を公開した。【写真】活動再開の29歳LDHボーカル、6ヶ月ぶりの近影◆川村壱馬、6か月ぶりの近影公開公式SNSでは「THE RAMPAGE LIVE TOUR 2026 “（R）MPG” 05.13 OSAKA ご来場いただきありがとうございました！」とつづり、5月13日に開催された大阪公演のバックヤードで撮影された動画を公開