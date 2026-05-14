Image: Roni Bandini / Hackster.io ワープロにすればいいじゃないか！一部のAmazonの電子書籍リーダーのKindleシリーズは、今月でサポートが打ち切られます。そうなると、もう普通に電子書籍をダウンロードしては読書を進めるという使い方ができなくなるわけですけど、代わりに別のデバイスに改造してしまう猛者が現われましたよ〜。Kindle Paperwhiteを魔改造このほどアルゼンチンのRoni B