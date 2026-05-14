奈良県宇陀市の柔らかな空気感と、どこか不思議で愛おしい時間が流れる映画『トランジット・イン・フラミンゴ』。なら国際映画祭の映画製作プロジェクト「NARAtive」から誕生した本作は、恋人を失った女性、冷蔵庫を背負った女性、そして土地から離れられない男という、見知らぬ3人が織りなす「寄り道」の物語だ。公開を控え、主演を務めた山下リオさんと祷キララさんに、撮影の舞台裏やロケをした宇陀での日々について聞いた。