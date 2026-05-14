日本テレビは14日、日本テレビ系列で放送するFIFAワールドカップ2026の15試合のカードを発表した。東京ヴェルディユース出身で、俳優として活躍する竹内涼真さんをスペシャルナビゲーターに迎えた日本テレビ。グループステージは、日本代表の第2戦に当たるチュニジア代表戦を含む9試合、決勝トーナメントでは準決勝を含む6試合、合計15試合を生中継する。＜グループステージ＞ 9試合※日本時間6月14日(日) 12:40〜15:30 オー